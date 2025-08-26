El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 80%, lo que podría generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 45% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. Este aumento en la velocidad del viento será más notable entre las 2 y las 6 de la tarde, cuando se prevén las temperaturas más altas, alcanzando hasta 31 grados .

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Moguer disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto a la temperatura, se espera un pico máximo de 31 grados entre las 3 y las 5 de la tarde, seguido de un ligero descenso hacia la noche, donde las temperaturas caerán a 24 grados a las 9 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:04, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.