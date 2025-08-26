El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 23 grados hasta las 05:00, lo que sugiere un inicio de día fresco y cómodo.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hasta las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 34 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 41% a la medianoche y bajará hasta un 20% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 8 km/h. A medida que avance la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h desde el oeste a las 14:00. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque también se recomienda precaución debido a la posibilidad de ráfagas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 20:53. En resumen, Martos disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá mayormente estable y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.