El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 36 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo a un 31% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 39 km/h. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación refrescante, especialmente en las horas de mayor calor. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:59 horas. La noche se presentará tranquila y cálida, con temperaturas que se mantendrán agradables, lo que permitirá disfrutar de actividades nocturnas sin inconvenientes.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para aprovechar al máximo el verano. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante el calor y se preparen para un día sin lluvias, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.