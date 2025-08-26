El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 05:00 y las 07:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 13:00 horas. La tarde será calurosa, con máximas que podrían llegar a los 34 grados a las 17:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 39% durante las horas más cálidas, lo que podría hacer que el calor se sienta más fuerte.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a 25 grados a las 23:00 horas, manteniendo el cielo despejado. La puesta de sol se producirá a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los residentes y visitantes de Mairena del Aljarafe.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.