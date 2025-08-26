El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 35 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se situará en un 62%, aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 44% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 36 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 19:00 horas, lo que podría ser un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición prolongada al sol.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y usar protector solar, dado que la radiación solar puede ser intensa en esta época del año.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando unos 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:00 horas, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvia y con un viento que proporcionará algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.