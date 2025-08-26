El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a media mañana y bajando a 22 grados durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 66% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 35 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, la brisa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las zonas más expuestas al sol.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean la ciudad.

En cuanto a la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día, pero sin afectar la claridad del cielo. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

El orto se producirá a las 07:43, brindando una hermosa salida del sol que iluminará la ciudad, mientras que el ocaso se espera para las 20:55, ofreciendo un atardecer espectacular. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.