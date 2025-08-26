El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y aumentando gradualmente hasta un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 23 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las altas temperaturas. Las ráfagas de viento serán más fuertes en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor refrescante para los habitantes de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:46, y el ocaso será a las 20:59, lo que brinda un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Las condiciones climáticas son propicias para realizar excursiones o disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Lora del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.