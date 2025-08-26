El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura seguirá bajando, estabilizándose en 26 grados entre las 03:00 y las 04:00.
Durante la tarde, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 37 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 21% y el 25%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 34% a la medianoche y descendiendo hasta un 29% por la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 42 km/h a las 19:00 horas. Este viento, aunque fresco, podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 13 km/h a la medianoche y aumentando progresivamente, alcanzando su máxima intensidad en la tarde.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.
El orto se producirá a las 07:38, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso será a las 20:52, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este clima ideal para actividades al aire libre invita a los habitantes de Linares a disfrutar de paseos, deportes y reuniones familiares en parques y espacios abiertos.
En resumen, el día de hoy en Linares se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias, ideal para aprovechar al máximo el verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.
