El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de humedad será moderada, lo que puede hacer que el calor sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente durante las horas pico de calor, para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina puede ser más notable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 23 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:06, un espectáculo natural que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este espléndido día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.