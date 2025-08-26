El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94% en la madrugada, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, a pesar del calor que se prevé.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, ayudará a mitigar la sensación de calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir y disfrutar de la brisa nocturna.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.