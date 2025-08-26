El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando hasta un 39% hacia el final de la jornada. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, especialmente durante las horas más calurosas del día. Es recomendable que los jienenses tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles rachas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones meteorológicas adversas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.