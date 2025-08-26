El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 27 grados a las 12:00 y culminará en un máximo de 34 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% hacia las 16:00. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h durante la mayor parte del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas. Este viento también contribuirá a mantener el cielo despejado, evitando la formación de nubes que pudieran alterar la predicción.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 31 grados a las 20:00 horas y cerrando el día en torno a los 25 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual en un cielo despejado.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Dos Hermanas, con un tiempo cálido, soleado y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.