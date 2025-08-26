El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 47%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 32% hacia las 20:00 horas. Esto podría hacer que las altas temperaturas se sientan más intensas durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. A partir de las 14:00 horas, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto se traduce en un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico entre las 14:00 y las 17:00.

La probabilidad de tormentas es igualmente nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y propicio para disfrutar de la jornada. La puesta de sol está programada para las 20:58, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y caluroso en Écija.

En resumen, el tiempo de hoy en Écija se caracteriza por un cielo despejado, altas temperaturas y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.