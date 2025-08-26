El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto de 2025, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 24 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 21 grados hacia las 04:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo de 34 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 74% y disminuyendo a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un 39% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave del sur-suroeste, que alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones del viento también serán favorables, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de deportes al aire libre o paseos en bicicleta.

A medida que el sol se ponga a las 21:01, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 27 grados a las 22:00. La noche se presentará tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.