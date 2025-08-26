El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que el calor se sienta más seco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, la combinación de altas temperaturas y humedad podría resultar en un ambiente caluroso, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en esos momentos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sector oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en áreas abiertas. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas de la tarde, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 20:57, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Córdoba experimentará un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar del verano, pero con la recomendación de cuidar la salud ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.