El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 38 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas pico. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más suave por la mañana y aumentando a medida que avanza el día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Castilleja de la Cuesta disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

La salida del sol está programada para las 07:49 horas, y el ocaso se producirá a las 21:01 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos en familia, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será cálido, seco y mayormente despejado, con un viento moderado que aportará frescura a las horas más calurosas. Es un día perfecto para disfrutar del verano antes de que se inicie el cambio hacia el otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.