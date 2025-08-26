El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 31 grados, proporcionando un ambiente cálido ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que sea más llevadero disfrutar del sol.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando rachas de hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Cartaya disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la playa o realizar paseos por el campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 23 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.