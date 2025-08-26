El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 22 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 88% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras o la práctica de deportes al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

La salida del sol se producirá a las 07:47 y se espera que se ponga a las 21:00, lo que brinda una amplia ventana para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente despejado, cálido y ventoso, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.