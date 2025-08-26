El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 91% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 35 grados alrededor de las 5 de la tarde. Sin embargo, la brisa suave del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, proporcionará un alivio en las horas más calurosas.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Camas realicen actividades al aire libre sin preocupaciones.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 10 de la noche. La humedad relativa también comenzará a disminuir, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. El ocaso se producirá a las 21:01, marcando el final de un día soleado y cálido.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor calor. La combinación de temperaturas elevadas y alta humedad puede resultar incómoda para algunas personas, por lo que se aconseja buscar sombra y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y despejado, ideal para actividades familiares, paseos y eventos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.