El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa en la atmósfera se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% y disminuyendo a un 46% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, a pesar de que las temperaturas alcancen un máximo de 35 grados en la tarde. La combinación de un cielo despejado y una humedad moderada hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.
El viento soplará desde el sur a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a lo largo del día. Se prevé que el viento alcance su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 44 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al atardecer, cuando la temperatura comience a descender.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes y visitantes de Cabra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:55. Las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 28 grados hacia la noche, lo que hará que el ambiente sea más fresco y agradable para disfrutar de la velada.
En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un día soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura en las horas más calurosas. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano comience a dar paso a la llegada del otoño.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.
