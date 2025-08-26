El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, comenzando en un 79% y alcanzando un 91% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 45% hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 18:00, alcanzando hasta 44 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille intensamente, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier evento al aire libre.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 21:00, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, se prevé un día caluroso y soleado en Las Cabezas de San Juan, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano llegue a su fin.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.