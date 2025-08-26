El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 21 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 61% al amanecer y subiendo hasta un 95% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura podría llegar a los 34 grados .

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las zonas abiertas, ideal para actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:01, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano llegue a su fin.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.