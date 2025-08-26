El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 26 grados entre las 03:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, comenzará un repunte que llevará el termómetro a 37 grados a las 16:00, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00. Este calor intenso se mantendrá hasta las 18:00, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en torno al 35%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 62% a las 07:00. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Bailén disfrutará de un día caluroso y despejado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las altas temperaturas, manteniéndose hidratados y buscando sombra durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.