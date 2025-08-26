El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 34% por la noche. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, no se esperan rachas extremas que puedan causar inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el centro histórico de Baeza, visitar sus monumentos o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:52, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.