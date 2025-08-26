El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y descendiendo hasta un 25% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando la temperatura alcance su pico. Sin embargo, por la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar algunas ráfagas más intensas en las zonas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las posibilidades de lluvia son nulas. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 10% de posibilidad en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:55. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas. En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará un toque de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.