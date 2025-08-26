El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta 28 grados a las 11:00 horas. La humedad relativa también experimentará cambios, comenzando en un 42% a medianoche y aumentando hasta un 50% a las 10:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A las 17:00 horas, se prevé que la velocidad del viento alcance los 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con un pronóstico de 37 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y un viento moderado ayudará a mitigar la sensación de calor extremo. La humedad relativa disminuirá a un 22% hacia las 17:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más fresca en comparación con las horas anteriores.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 36 grados a las 18:00 horas y bajando a 30 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:54 horas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Andújar pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o simplemente disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.