El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 30 grados, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 48% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o cualquier otra actividad que requiera buen tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para disfrutar del aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:05. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.