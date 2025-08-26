El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 24 grados a las 2 de la mañana.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, con un leve descenso hasta los 23 grados a las 3 y 4 de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 5 de la mañana, la temperatura comenzará a estabilizarse en torno a los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y cómodo. A medida que el día avance, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 5 de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Las primeras horas del día comenzarán con un 54% de humedad, aumentando hasta un 89% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 43% hacia las 9 de la noche, lo que contribuirá a una sensación más fresca al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 6 de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Por la noche, el viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 12 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de La Algaba pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba promete ser mayormente soleado y caluroso, con condiciones agradables para disfrutar del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.