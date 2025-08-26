El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 22 grados durante las primeras horas del día.
A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un pico de 34 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la humedad relativa, que pasará del 49% en la mañana a un 69% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la sensación de calor será mitigada por la presencia de vientos que soplarán desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h, lo que proporcionará un alivio ante el calor intenso.
A lo largo de la tarde, se prevén intervalos nubosos, especialmente entre las 2 y las 7 de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 30% entre las 2 y las 8 de la tarde, pero las condiciones generales seguirán siendo secas, con un total de precipitación estimado en 0 mm. Esto significa que, a pesar de la presencia de algunas nubes, la posibilidad de que se produzcan lluvias es baja.
La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se situarán en torno a los 19 grados a las 7 de la tarde y bajarán a 25 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 54% hacia el final del día. Los vientos continuarán soplando, aunque con menor intensidad, lo que contribuirá a una noche tranquila y agradable.
En resumen, el día en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas cálidas, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.
