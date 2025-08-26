El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores incomodidades.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 17 y 37 km/h. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más calurosas. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, siendo más fuerte en la tarde, lo que podría ayudar a mitigar el calor.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una velada placentera.
En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.
