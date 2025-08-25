El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia ligera. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, manteniéndose en torno a los 28 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente durante las primeras horas, alcanzando un 96% en la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría resultar en un ambiente algo pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas durante la mañana y parte de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 55% entre las 02:00 y las 08:00 horas. Sin embargo, a partir de las 08:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el resto del día permanezca seco. Las lluvias, si se producen, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas más fuertes, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio de la calidez del día. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones no son propicias para fenómenos severos. En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día nublado con temperaturas cálidas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, pero sin grandes alteraciones en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.