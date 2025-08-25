El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo variado que comenzará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Durante las primeras horas de la mañana, el estado del cielo estará marcado por un 46% de nubosidad, con una probabilidad de precipitación del 55% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que algunos residentes podrían experimentar ligeras lluvias. La temperatura en este periodo oscilará entre los 24°C y 23°C, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 79%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga nuboso, aunque las lluvias serán escasas. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22°C a las 2:00 y 21°C a las 3:00. La humedad seguirá alta, alcanzando un 83% a las 2:00 y un 89% a las 3:00, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

Durante la tarde, el tiempo mejorará notablemente. A partir de las 8:00, se anticipa un cielo despejado con temperaturas que comenzarán a ascender, alcanzando los 34°C hacia las 5:00 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, bajando a un 30% hacia las 5:00, lo que proporcionará un alivio del calor. Las condiciones de viento también serán favorables, con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h desde el suroeste, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá despejado y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25°C a las 11:00 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada. En resumen, Utrera experimentará un día con un inicio algo inestable, pero que se transformará en un tiempo cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.