El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente estable en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 36 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 27 grados a las primeras horas de la mañana, y se espera que la temperatura máxima se registre alrededor de las 18:00 horas, alcanzando los 36 grados. A medida que avance el día, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de calor y humedad.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día. Los vientos serán moderados, predominando del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 41 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor.

En cuanto al estado del cielo, se prevé un inicio de jornada con cielos poco nubosos, que darán paso a un aumento de la nubosidad a medida que avance el día. A partir de la tarde, se espera que el cielo se torne nuboso, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Úbeda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la ciudad sin obstrucciones. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y seco, con cielos que irán de poco nubosos a nubosos, y vientos moderados que ayudarán a mitigar la sensación térmica. Los habitantes de la ciudad podrán disfrutar de un día agradable, siempre y cuando tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

