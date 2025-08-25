El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Tomares se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con periodos cubiertos que podrían generar una sensación de inestabilidad. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, ya que la nubosidad disminuirá significativamente, dejando paso a un cielo despejado.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 23°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 33°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 71% y bajará hasta un 32% hacia la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomares que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, hay un leve riesgo de tormentas en las primeras horas de la mañana, con un 25% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la mañana.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un entorno claro y soleado. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:02. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando valores más frescos hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades al aire libre.

En resumen, hoy en Tomares se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas cálidas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen las horas de sol para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.