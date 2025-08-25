El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las tres de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la mayor parte del día se mantendrá con un cielo despejado.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 20 y 33 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 23 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando su punto máximo de 33 grados en la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% al amanecer y descendiendo gradualmente a un 32% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en las horas más calurosas del día. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, aunque la temperatura real sea alta, la combinación de calor y humedad puede resultar en una sensación de mayor incomodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras o arbolado en la zona.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, existe un 25% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque se espera que esto no se materialice en lluvias. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.