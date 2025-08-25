El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas que se esperan más tarde. A medida que avance el día, se prevé que las nubes altas se mantengan, pero no se anticipan precipitaciones significativas, con solo un leve riesgo de lluvia escasa en la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución gradual de la humedad relativa, que comenzará en un 79% en la mañana y bajará a un 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la baja humedad en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h en las primeras horas de la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas al caer el sol. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del sur y suroeste, lo que es típico en esta época del año.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 10% en la tarde. Esto indica que, aunque hay un leve riesgo de actividad eléctrica, es poco probable que se materialice en forma de tormentas severas.

En resumen, Puente Genil experimentará un día caluroso y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de nubes altas y un viento moderado podría hacer que el calor sea más llevadero, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.