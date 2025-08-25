El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con periodos de nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C al amanecer y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 26°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido, aunque no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando a lo largo del día, alcanzando picos de hasta el 81% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 30% de posibilidades de lluvia entre las 2:00 y las 8:00, y un 15% entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas, lo que sugiere que la lluvia, si ocurre, será ligera y pasajera.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Esto puede proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. La dirección del viento también puede influir en la sensación térmica, haciendo que el ambiente se sienta más fresco en momentos específicos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que los rayos del sol se filtren entre las nubes, lo que podría resultar en un hermoso ocaso a las 20:55. La combinación de temperaturas agradables y un cielo parcialmente despejado podría hacer que la tarde sea ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible humedad y el viento.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y cubierto, con baja probabilidad de lluvia y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día agradable, aunque es recomendable estar atentos a los cambios en la nubosidad y la humedad a lo largo de las horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.