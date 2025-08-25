El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:42. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 23 grados durante las horas siguientes.

A partir de las 02:00, se espera un cambio en el estado del cielo, que se tornará cubierto, alcanzando su punto máximo de nubosidad entre las 02:00 y las 05:00. Sin embargo, no se prevén precipitaciones durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará a recuperarse a partir de las 06:00, alcanzando los 21 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 35 grados a las 17:00. A lo largo de la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 34 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo elevada, especialmente en las horas más calurosas del día. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que fluctúe entre el 51% y el 70% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, especialmente en la tarde.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h desde el sur a las 14:00. A lo largo del día, la dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

Finalmente, el ocaso se producirá a las 20:59, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Pozoblanco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.