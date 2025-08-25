El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se esperan más tarde. A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad se mantenga, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos, especialmente durante las primeras horas de la tarde.

La temperatura máxima alcanzará los 37 grados en su punto más alto, mientras que la mínima se situará en torno a los 20 grados. Esta variabilidad térmica sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, las mañanas y noches ofrecerán un alivio más fresco. La humedad relativa será alta, especialmente en las horas de la mañana, alcanzando hasta un 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a la precipitación, se estima una probabilidad del 65% de que se registren lluvias ligeras entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, la cantidad de agua que se espera es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto significa que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se anticipan condiciones severas ni tormentas significativas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento cambie, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más cálidas. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

Los ciudadanos de Palma del Río deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y temperaturas elevadas. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea estar al aire libre durante la tarde, así como mantenerse hidratados y protegerse del sol en las horas más calurosas. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro del calor del día y permitiendo disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.