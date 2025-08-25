El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 25 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a disminuir, dando paso a intervalos de sol, especialmente en la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura puede generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 36% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay una probabilidad del 35% de tormentas en la franja horaria de 02:00 a 08:00, lo que podría generar algunos chubascos aislados en la madrugada. A medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas y precipitaciones se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y permitirá disfrutar de un final de jornada más despejado.
El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 18 km/h. En las horas más cálidas, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Es recomendable que los residentes estén atentos a las condiciones del viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.
En resumen, el día se presenta como una mezcla de nubes y sol, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias significativas. Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un tiempo mayormente estable, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y la humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
