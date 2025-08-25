El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se espera en Osuna un tiempo variado que comenzará con cielos poco nubosos y nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 85% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia en este periodo.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 22 y los 34 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 27 grados a las 00:00 y descendiendo ligeramente a 26 grados a la 1:00. A medida que el día avanza, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, alcanzando un máximo de 34 grados entre las 16:00 y las 18:00. Sin embargo, hacia la noche, se espera que las temperaturas desciendan a 27 grados a las 23:00, proporcionando un alivio del calor diurno.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% a la medianoche y aumentando a un 75% a las 8:00. Este aumento en la humedad podría contribuir a la sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 36% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste al principio del día, con velocidades que alcanzarán los 11 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando rachas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las temperaturas más altas.

La probabilidad de tormentas es del 60% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que podrían producirse algunas tormentas aisladas en la región. Sin embargo, a partir de la mañana, esta probabilidad disminuirá considerablemente, lo que sugiere que el resto del día será más tranquilo en términos de actividad eléctrica.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un inicio nuboso con posibilidades de lluvia, seguido de un aumento en las temperaturas y un viento variable que aportará frescura a la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo cambiante y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.