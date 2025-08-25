El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Morón de la Frontera experimentará un tiempo variable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 85% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los habitantes podrían enfrentar algunas gotas de lluvia, aunque se espera que la cantidad sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.3 mm.

A medida que avance el día, las nubes irán disminuyendo, dando paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 34°C por la tarde, lo que indica un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 85%, pero se espera que baje a niveles más cómodos a medida que el día avanza, rondando el 29% hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste y el oeste, con velocidades que variarán entre 14 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de temperatura, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que el calor sea más intenso.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje despejado y soleado en la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. La noche caerá con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un fresco y agradable ambiente, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Morón de la Frontera vivirá un día de contrastes, comenzando con nubes y posibles lluvias ligeras, pero con una transición hacia un tiempo cálido y soleado. Los ciudadanos deben estar preparados para el calor y aprovechar las horas de sol, mientras que las primeras horas de la mañana podrían requerir un paraguas a la mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.