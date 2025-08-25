El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Morón de la Frontera experimentará un tiempo variable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 85% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los habitantes podrían enfrentar algunas gotas de lluvia, aunque se espera que la cantidad sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.3 mm.
A medida que avance el día, las nubes irán disminuyendo, dando paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 34°C por la tarde, lo que indica un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 85%, pero se espera que baje a niveles más cómodos a medida que el día avanza, rondando el 29% hacia la tarde.
El viento soplará desde el suroeste y el oeste, con velocidades que variarán entre 14 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de temperatura, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que el calor sea más intenso.
La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje despejado y soleado en la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. La noche caerá con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un fresco y agradable ambiente, ideal para actividades al aire libre.
En resumen, Morón de la Frontera vivirá un día de contrastes, comenzando con nubes y posibles lluvias ligeras, pero con una transición hacia un tiempo cálido y soleado. Los ciudadanos deben estar preparados para el calor y aprovechar las horas de sol, mientras que las primeras horas de la mañana podrían requerir un paraguas a la mano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
