El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 27°C y 25°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 69% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda a 23°C en la tarde, con un leve aumento en la probabilidad de precipitaciones. Las condiciones meteorológicas indican un 55% de probabilidad de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. La probabilidad de tormentas es también baja, con un 20% en el mismo periodo.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se prevé que las lluvias sean escasas y esporádicas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 34°C hacia las 17:00, lo que podría generar un ambiente caluroso y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada de lo que marcan los termómetros.
El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer algo de alivio ante el calor. A medida que se acerque la noche, se espera que el viento cambie a dirección sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría contribuir a un enfriamiento gradual de la temperatura.
En la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan a 20°C. La humedad comenzará a bajar, lo que podría hacer que la noche sea más agradable. La puesta de sol está prevista para las 20:57, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, terminará con un tiempo más despejado y fresco.
En resumen, Montilla experimentará un día de clima variable, con nubes y algunas lluvias ligeras en la mañana, seguido de un calor intenso en la tarde y un refresco en la noche. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día húmedo y caluroso, con la posibilidad de llevar paraguas por si acaso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
