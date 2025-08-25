El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 27°C y 25°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 69% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda a 23°C en la tarde, con un leve aumento en la probabilidad de precipitaciones. Las condiciones meteorológicas indican un 55% de probabilidad de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. La probabilidad de tormentas es también baja, con un 20% en el mismo periodo.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se prevé que las lluvias sean escasas y esporádicas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 34°C hacia las 17:00, lo que podría generar un ambiente caluroso y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada de lo que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer algo de alivio ante el calor. A medida que se acerque la noche, se espera que el viento cambie a dirección sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría contribuir a un enfriamiento gradual de la temperatura.

En la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan a 20°C. La humedad comenzará a bajar, lo que podría hacer que la noche sea más agradable. La puesta de sol está prevista para las 20:57, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, terminará con un tiempo más despejado y fresco.

En resumen, Montilla experimentará un día de clima variable, con nubes y algunas lluvias ligeras en la mañana, seguido de un calor intenso en la tarde y un refresco en la noche. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día húmedo y caluroso, con la posibilidad de llevar paraguas por si acaso.

