El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 96% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 44% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en la medida de lo posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 16:00 y las 18:00. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, contrarrestando el calor del sol.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol se mantengan presentes hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:06. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia el final de la jornada.

La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 20 grados y una humedad que comenzará a aumentar nuevamente. El viento disminuirá su intensidad, lo que permitirá que la noche sea más apacible.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, cuidando siempre de la hidratación y la protección solar, especialmente durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.