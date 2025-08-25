El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la probabilidad de precipitación se mantiene baja, con un 10% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y nuevamente entre las 08:00 y las 14:00.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 34°C en la tarde. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 31°C hacia las 20:00. La humedad relativa será variable, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando hasta un 86% en las horas más cálidas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el sur y el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco en comparación con las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, lo que podría influir en la sensación térmica y en la dispersión de las nubes.

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con algunas oportunidades de que el sol se asome entre las nubes. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

En resumen, Martos experimentará un día cálido y nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo variable y mantengan precauciones ante la posibilidad de cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

