El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá que las temperaturas alcancen su punto máximo.

La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 02:00, se estabilizará en torno a los 23 grados, manteniéndose en este rango hasta las 04:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 34 grados a las 16:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 18:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 26 grados a las 23:00.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 64% a la medianoche y aumentando hasta un 90% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 50% a las 12:00 y bajando a un 33% a las 20:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y cálida.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 75% de lluvia ligera entre las 02:00 y las 08:00, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm de lluvia pronosticados. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que indica que el resto del día será seco.

El viento soplará desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 35 km/h a la medianoche. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

En resumen, Marchena experimentará un día cálido y mayormente despejado, con algunas nubes en las primeras horas y una ligera posibilidad de lluvia en la madrugada. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del sol durante la tarde, pero también estar preparados para la humedad matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.