El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, especialmente en los periodos de la madrugada, donde se prevé que la nubosidad sea más intensa. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga cubierto hasta el periodo de las 03:00, momento en el que comenzará a despejarse.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas agradables de 21 grados, alcanzando un pico de 33 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que alcance niveles altos, superando el 90%. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más llevaderas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca.

En lo que respecta a la precipitación, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es nula en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque es poco probable que se materialicen.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con algunas nubes en las primeras horas y un viento que podría ofrecer algo de alivio. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.