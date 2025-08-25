El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera un cielo completamente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de las 2:00 a.m. y continuar hasta las 7:00 a.m. La probabilidad de precipitación en este periodo es del 55%, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avanza la mañana, las condiciones meteorológicas mejoran notablemente. A partir de las 8:00 a.m., el cielo comenzará a despejarse, y se prevé que esta tendencia continúe durante el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados , alcanzando un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la humedad relativa que, aunque disminuirá, se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y bajando gradualmente a un 31% hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas pico. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde. La dirección del viento también sugiere que se pueden esperar algunas rachas más intensas en las zonas abiertas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que indica que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, especialmente en la tarde, cuando el cielo se mantendrá mayormente despejado.

La salida del sol se producirá a las 7:47 a.m. y el ocaso será a las 9:01 p.m., lo que permitirá disfrutar de un día largo y soleado. En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y finalizando con un tiempo cálido y despejado, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.