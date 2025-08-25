El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 24 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 43% al inicio del día y aumentando hasta un 79% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente entre las 2 y las 6 de la tarde, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 34 grados a las 6 de la tarde. La probabilidad de precipitación es moderada, con un 45% entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 15% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Sin embargo, las probabilidades de tormenta son similares, lo que sugiere que podrían producirse chubascos aislados, aunque no se anticipa que sean intensos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h, alcanzando su máxima racha de 39 km/h a las 6 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas del día, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más elevada.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje gradualmente, con temperaturas que descenderán a 20 grados hacia las 8 de la noche. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la noche sea más agradable. La probabilidad de precipitación se reduce a cero después de las 2 de la tarde, lo que sugiere que la tarde y la noche serán secas.

En resumen, Lucena experimentará un día de temperaturas cálidas y cielos mayormente cubiertos, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo. A medida que caiga la noche, se espera que el tiempo se estabilice, ofreciendo un final de jornada más fresco y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.