El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 26 grados , que irá descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A las 01:00, la temperatura se situará en 24 grados, y para las 02:00, alcanzará los 23 grados.

A partir de las 02:00, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitación, que alcanzará un 60% en las primeras horas del día. Esto se traduce en la posibilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 02:00 y las 08:00. Durante este periodo, se espera que la precipitación sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser suficiente para mojar el suelo.

A medida que el día avanza, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 36 grados . A las 08:00, la temperatura descenderá a 20 grados, pero comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 36 grados a las 17:00. La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 46% y aumentando hasta un 92% en las primeras horas, antes de descender a niveles más cómodos por la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. A las 14:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las altas temperaturas.

La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45% durante la mañana, pero se espera que disminuya a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el inicio del día podría ser inestable, las condiciones mejorarán notablemente hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un tiempo más soleado y cálido.

En resumen, Lora del Río experimentará un día variable, comenzando con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, seguido de un aumento en las temperaturas y un cielo más despejado hacia la tarde. Es recomendable que los residentes se preparen para un inicio de jornada fresco y húmedo, pero con la expectativa de un tiempo más cálido y agradable a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.